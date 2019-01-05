Pereira è vicino alla Fiorentina, arriva in prestito dal Manchester United. I dettagli

Sei presenze in Premier League dopo una parentesi da protagonista a Valencia. Per questo il Manchester United ha deciso di dare ancora spazio e minuti, esperienza e 'gioco' ad Andreas Pereira classe 1...

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2019 11:44

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