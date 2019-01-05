Pereira è vicino alla Fiorentina, arriva in prestito dal Manchester United. I dettagli
Sei presenze in Premier League dopo una parentesi da protagonista a Valencia. Per questo il Manchester United ha deciso di dare ancora spazio e minuti, esperienza e 'gioco' ad Andreas Pereira classe 1...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2019 11:44
Sei presenze in Premier League dopo una parentesi da protagonista a Valencia. Per questo il Manchester United ha deciso di dare ancora spazio e minuti, esperienza e 'gioco' ad Andreas Pereira classe 1996. Crack brasiliano con passaporto belga, proseguono costanti i contatti con la Fiorentina: il giocatore, trequartista ed esterno, è vicino al prestito ai viola. Lo riporta Tuttomercatoweb.