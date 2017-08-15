Di Marzio: l'Udinese soffia Pedro Pereira alla Fiorentina? Accelerata dopo infortunio Widmer...
Sul sito GianlucaDiMarzio.com si afferma che l’Udinese guarda in Portogallo visto l’infortunio di Widmer: trattativa iniziata col Benfica per l’ex Sampdoria Pedro Pereira, tornato dove era cresciuto n...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 13:00
Sul sito GianlucaDiMarzio.com si afferma che l’Udinese guarda in Portogallo visto l’infortunio di Widmer: trattativa iniziata col Benfica per l’ex Sampdoria Pedro Pereira, tornato dove era cresciuto nello scorso gennaio dopo l’esperienza blucerchiata e cercato anche dalla Fiorentina.