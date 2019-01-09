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Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola...

di Lorenzo BigiottiIl padre ed agente di Gerson ha reso noto che il ragazzo è pronto e voglioso di tornare alla Roma.  Se i giallorossi desiderano il giocatore di nuovo già a gennaio devono parlare pe...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
09 gennaio 2019 21:06
Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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di Lorenzo Bigiotti

Il padre ed agente di Gerson ha reso noto che il ragazzo è pronto e voglioso di tornare alla Roma.  Se i giallorossi desiderano il giocatore di nuovo già a gennaio devono parlare però con la Fiorentina. Il futuro del brasiliano sarà sicuramente in patria con il Flamengo che vuole sostituire la partenza di Paquetà con il numero otto viola.

Nel frattempo la Juve sogna il colpo Chiesa. Ma la Fiorentina fa sapere che non lo cede per meno di settanta milioni. Il Manchester United invece offre Pereira per avere subito Milenkovic, ma la Fiorentina ha risposto con un secco no.

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