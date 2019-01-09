Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola...

di Lorenzo BigiottiIl padre ed agente di Gerson ha reso noto che il ragazzo è pronto e voglioso di tornare alla Roma. Se i giallorossi desiderano il giocatore di nuovo già a gennaio devono parlare pe...

A cura di Lorenzo Bigiotti 09 gennaio 2019 21:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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