Casa Mercato Viola, salta Pereira. Ci sono due ufficialità. Eysseric...

di Lorenzo BigiottiIl Manchester ha annunciato tramite il suo nuovo allenatore che non cederà l'obiettivo viola Pereira. Salta dunque il suo possibile trasferimento in riva all'Arno. La Fiorentina ier...

di Lorenzo Bigiotti

Il Manchester ha annunciato tramite il suo nuovo allenatore che non cederà l'obiettivo viola Pereira. Salta dunque il suo possibile trasferimento in riva all'Arno. La Fiorentina ieri ha ufficializzato il prestito di Sottil a Pescara e l'arrivo dalla prossima stagione di Zurkowski. Infine la Fiorentina sta cercando di cedere Eysseric ma non intende svenderlo, andrà via solo per una buona offerta.