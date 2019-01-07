Labaro Viola

Il Manchester è disposto a prestare Pereira, ma che chiede una prelazione per Milenkovic

Come riporta La Nazione, la Fiorentina lavora per arrivare a Andreas Pereira, centrocampista classe ’96 in regime di svincolo con il Manchester United. Gli inglesi, da sempre interessati a Nikola Mile...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2019 11:49
Il Manchester è disposto a prestare Pereira, ma che chiede una prelazione per Milenkovic -
Rassegna Stampa
Pereira
Milenkovic
Condividi

Come riporta La Nazione, la Fiorentina lavora per arrivare a Andreas Pereira, centrocampista classe ’96 in regime di svincolo con il Manchester United. Gli inglesi, da sempre interessati a Nikola Milenkovic, vorrebbero spingere già adesso in viola il belga per mantenere buoni i rapporti, dando una sorta di corsia preferenziale alla destinazione italiana rispetto alle altre per giugno. I viola non sono intenzionati a cederlo ora, ma per giugno si sono detti pronti ad ascoltare eventuali offerte.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok