Il Manchester è disposto a prestare Pereira, ma che chiede una prelazione per Milenkovic
Come riporta La Nazione, la Fiorentina lavora per arrivare a Andreas Pereira, centrocampista classe ’96 in regime di svincolo con il Manchester United. Gli inglesi, da sempre interessati a Nikola Mile...
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2019 11:49
Come riporta La Nazione, la Fiorentina lavora per arrivare a Andreas Pereira, centrocampista classe ’96 in regime di svincolo con il Manchester United. Gli inglesi, da sempre interessati a Nikola Milenkovic, vorrebbero spingere già adesso in viola il belga per mantenere buoni i rapporti, dando una sorta di corsia preferenziale alla destinazione italiana rispetto alle altre per giugno. I viola non sono intenzionati a cederlo ora, ma per giugno si sono detti pronti ad ascoltare eventuali offerte.