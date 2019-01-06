Nazione, il Manchester vuole dare Pereira alla Fiorentina, ma la società viola fa sapere...

Andreas Pereira sarebbe un colpo interessante che la Fiorentina potrebbe aggiudicarsi, tuttavia spunta una contraddizione: se in casa United i Red Devils sembrano avere buone intenzioni per la cession...

Andreas Pereira sarebbe un colpo interessante che la Fiorentina potrebbe aggiudicarsi, tuttavia spunta una contraddizione: se in casa United i Red Devils sembrano avere buone intenzioni per la cessione del giocatore ai viola, la Fiorentina nega totalmente che la trattativa sia andata avanti. “Congelato” quindi il dialogo tra le due società. Forse il discorso è rimasto fermo ai giorni in cui il Manchester voleva Milenkovic, o forse gli inglesi sperano che con un’eventuale cessione di Pereira dia il via libera per il serbo a giugno. Comunque sia, il mercato è appena iniziato, si aspettano ulteriori sviluppi.

La Nazione