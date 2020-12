Striscia la Notizia manda il Papu Gomez anche alla Fiorentina, non ci sono solo Inter e Milan

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D’Oro di Striscia La Notizia al Papu Gomez per via della vicenda della rottura con Gasperini, un tapiro che il calciatore argentino non ha voluto ritirare non rilasciando nessuna dichiarazione al giornalista di Canale 5. Tra le squadre che il programma ha accostato a Gomez, come nuova destinazione a gennaio, c’è anche la Fiorentina, oltre che Inter e Milan

TAPIRO A GOMEZ, IL GIOCATORE NON LA PRENDE BENE