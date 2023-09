Gomez non lo vuole nessuno, il giocatore sta per arrendersi: “Sto pensando di ritirarmi dal calcio”

L’esperienza del Papu Gomez al Siviglia si è conclusa quest’estate. Ora l’argentino è svincolato e sta valutando tutte le possibilità che ha sul tavolo per concludere la sua carriera da calciatore nel migliore dei modi. L’obiettivo del Papu è di non “finire con dei rimpianti“, come svelato da lui stesso a l’Eco di Bergamo. Ma nella sua testa non balena solamente la possibilità di andare a giocare in una squadra, bensì anche l’opzione del ritiro. Il divorzio tra il Siviglia e il Papu Gomez è una decisione arrivata tramite la rescissione consensuale del contratto.

L’attaccante ex Atalanta, attualmente senza squadra, ha parlato proprio del suo futuro in un’intervista rilasciata a l’Eco di Bergamo: “Mi sto godendo il tempo a Siviglia, ma sto aspettando la giusta opportunità per il mio futuro. Se non dovesse arrivare, potrei considerare la possibilità di ritirarmi. Ho dato tutto al calcio e non voglio finire con dei rimpianti”.

Successivamente ha fatto anche un commento sul luogo in cui gli piacerebbe vivere una volta ritiratosi dal calcio giocato: “Nonostante l’Argentina sarà sempre nel mio cuore, l’Europa è il posto dove vorrò vivere. Ma una cosa è certa, voglio tornare a Bergamo per sentire di nuovo l’affetto dei tifosi dell’Atalanta“.

Il classe 1988 è poi tornato a parlare proprio del suo vecchio club: “L’Atalanta si è evoluta e ora sembra essere tornata alle sue radici offensive. Siamo cresciuti insieme come squadra, ogni momento passato con loro è stato speciale. Il mio unico rimpianto è quello di non essere riuscito a portare un trofeo a Bergamo“.

