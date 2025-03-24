Gomez: "Se non esistessero gli infortuni la Fiorentina con me e Rossi poteva vincere lo scudetto"

Mario Gomez ha parlato a Cronache di Spogliatoio a margine del Pepito Day, nel quale il bomber tedesco ha giocato sul terreno del Franchi, queste le sue parole:La Fiorentina con me, Rossi e Cuadrado p...

Mario Gomez ha parlato a Cronache di Spogliatoio a margine del Pepito Day, nel quale il bomber tedesco ha giocato sul terreno del Franchi, queste le sue parole:

La Fiorentina con me, Rossi e Cuadrado poteva pensare allo scudetto? Si, se ne calcio non esistessero gli infortuni assolutamente si. Per me è stato triste lasciare Firenze perchè è stata l'unica città in cui non sono riuscito a incidere, è ancora molto doloroso per me, amo Firenze, in questa città ho lasciato tanti amici, per me è sempre bello essere qui. Adesso sono il direttore tecnico della Red Bull con Jurgen Klopp, spero che abbia visto i gol segnati al Pepito Day