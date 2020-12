Di Marzio annuncia: “Rottura totale tra Gasperini e Papu Gomez. A gennaio sarà cessione”

Come si legge su Sos Fanta, dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha commentato e spiegato l’esclusione di Papu Gomez oggi nell’Atalanta che sfida la Fiorentina: “C’è stata una rottura molto forte tra Gomez e Gasperini. C’è stata una tregua per la Champions ma l’esclusione di oggi è figlia non solo del turnover, ma anche di una crisi che può portare alla cessione a gennaio di Gomez. Non si sa ancora in quale club, bisognerà capire se lui ha voglia di abbassare un po’ il target per il club o se andasse all’estero”, conclude Di Marzio.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA, FUORI RIBERY E CALLEJON