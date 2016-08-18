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Nazione: Gomez, un addio senza rimpianti. Ha vinto Corvino

"Gomez, addio senza rimpianti": così titola l'edizione odierna della Nazione. Il quotidiano osserva come alla fine Corvino abbia ottenuto quello che voleva: 7 milioni dal Wolfsburg e via l'ingaggio pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2016 10:45
Nazione: Gomez, un addio senza rimpianti. Ha vinto Corvino -
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"Gomez, addio senza rimpianti": così titola l'edizione odierna della Nazione. Il quotidiano osserva come alla fine Corvino abbia ottenuto quello che voleva: 7 milioni dal Wolfsburg e via l'ingaggio pesante del tedesco, che in 47 presenze in viola ha totalizzato 14 gol.

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