Papu Gomez: "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, mi piacerebbe giocare in questa squadra magari l'anno prossimo"

L'ex fantasista atalantino ha parlato della Fiorentina e di un retroscena legato a un suo passaggio in viola in passato

A Radio Bruno è stato intervistato Alejandro Gomez detto el Papu che si è espresso sulla gara di domenica tra Fiorentina ed Atalanta, sua ex squadra: "L'Atalanta ha tante risorse, anche se manca Retegui, sono convinto che Gasperini saprà sostituirlo a dovere perché ha delle ottime alternative. Mi aspetto che giocherà Lookman, De Ketelaere e Pasalic là davanti poi comunque l'allenatore ha delle carte ottime per affrontare una gara tosta come quella di domenica."

Sulla Fiorentina: "Ci vogliono degli anni per arrivare al livello che ha ora l'Atalanta perché sin da quando c'ero io, andavamo sempre in Europa ed è importante per la crescita della squadra. La Fiorentina lo sta facendo da un po' di tempo e ha iniziato con Italiano che ha portato la squadra a fare delle finali europee e non è poco. Da qui Palladino deve continuare a seguire la strada che si è trovato disegnata dal suo predecessore."

Prosegue: "Ci sono giocatori molto forti a Firenze e spero che la Fiorentina possa togliersi le soddisfazioni che merita con una piazza così accesa e passionale. Sono convinto che Palladino troverà il modulo giusto per dare continuità e per portare lontano questa squadra, poi ha davanti uno come Kean che è un animale e mi ricorda Duvan Zapata, però le strade di crescita sono diverse e non esiste solo un modello da imitare."

Sul suo passato: "Ai tempi di Montella fui vicino alla Fiorentina, ma non se ne fece niente alla fine e feci la mia carriera all'Atalanta a cui sono fortemente legato. Adesso dal prossimo campionato posso tornare a giocare e mi piacerebbe molto farlo nella Fiorentina di Palladino."