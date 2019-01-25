"Due anni senza Europa? Non è colpa mia l'ingaggio folle di Gomez e se il bilancio viola..."

Altre parole dell'intervista di Pantaleo Corvino alla Gazzetta dello Sport:"Senza Europa per due anni? Fatico a rispondere per anni incui non c’ero, sicuramente si era usciti dai binari economici. Pen...

Altre parole dell'intervista di Pantaleo Corvino alla Gazzetta dello Sport:

"Senza Europa per due anni? Fatico a rispondere per anni in

cui non c’ero, sicuramente si era usciti dai binari economici. Penso ai 72 milioni di monte stipendi, a ingaggi folli tipo Gomez. Ho avuto bisogno di un anno e mezzo di lavoro per riequilibrare la situazione. Ora che il club è sui binari giusti possiamo tornare a crescere, migliorandoci ogni sessione di mercato. Rispettare i parametri economici non vuol dire non essere ambiziosi: Firenze è una città piena di storia, cultura, è fiera. Proprio come la nostra proprietà

In estate abbiamo Rifiutando grandi offerte del Lione per Veretout, del Marsiglia per Simeone, dello United per Milenkovic. De Laurentiis ha pressato per Chiesa. Anche questa è la strada giusta per crescere. Lo dice uno che a volte ritiene opportuno far cassa per costruire una squadra più forte. Ricordo quando mi fu impedito di vendere Toni all’Inter per 25 milioni e Mutu alla Roma per quasi 20».

Pioli ha il contratto in scadenza.

«Gode della profonda stima mia e della società. C’è un’opzione di rinnovo e intendiamo proseguire con lui».

https://www.labaroviola.com/corvino-vi-spiego-zaniolo-mancini-e-piccini-gli-addii-non-per-colpa-mia-perche/63750/