Gazzetta: la Fiorentina ritrova Mario Gomez, ma oggi non sarà una festa. Il motivo...

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul match di oggi contro il Wolfsburg, ricordando l'arrivo di Gomez in viola: "È stata una bella favola estiva. Luglio 2013, Mario Gomez passeggia sul prato del Fra...

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul match di oggi contro il Wolfsburg, ricordando l'arrivo di Gomez in viola: "È stata una bella favola estiva. Luglio 2013, Mario Gomez passeggia sul prato del Franchi osannato da oltre 20.000 tifosi viola. Rossi-Gomez-Cuadrado, il tridente per sfidare le grandi. Ma il sogno durò pochissimo. Prima l'infortunio di Supermario, poi il nuovo calvario di Pepito. Oggi la Fiorentina ritrova il panzer tedesco, che ora è tornato a segnare in Germania. Doveva essere una festa ma la Fiorentina non è serena. Pioli sperava di avere la squadra quasi al completo nel ritiro tedesco: non è arrivato nessuno".