Da Bergamo rivelano: “La Fiorentina pronta a offrire 10 milioni per Gomez, l’Atalanta direbbe si”

La Fiorentina vuole Gomez? Dopo il nostro articolo del 26 dicembre (LEGGI QUI) arrivano conferme sia da Sport Mediaset (LEGGI QUI) e oggi anche da Bergamo, ecco cosa rivelano i colleghi di Tutto Atalanta, testata giornalistica vicina alla squadra bergamasca:

“La Fiorentina del nuovo ciclo di Cesare Prandelli vuole riprendere la marcia e risollevare le proprie sorti. Il patron viola Commisso, dopo il flop di Callejon, la cessione di Chiesa e l’infortunio di Ribery, senza nulla togliere che in avanti usciranno Koaumè e Cutrone, vuole regalare alla piazza un grande colpo. Secondo le ultime indiscrezioni e i rumors provenienti da Firenze e raccolti da TuttoAtalanta.com, quella meno chiaccherata fin ad ora alla corsa per il Papu Gomez, è la Fiorentina.

Il club è pronto a versare i 10 milioni richiesti da Percassi e, per quanto riguarda l’ingaggio richiesto da Gomez, non ci sarebbero problemi di nessun tipo ad accontentare le rispettive richieste. Inter avvisata, la Fiorentina per Gomez non scherza e ha cache che nessuno in A, ad oggi, può mettere sul piatto a Zingonia per assicurarsi il calciatore.

L’unico nodo sarà la volontà del calciatore, che spera sempre di trovare l’intesa con una squadra vicino Bergamo, ecco perchè una delle due milanesi erano destinazioni gradite. La Fiorentina, inoltre, potrebbe anche essere una soluzione che non andrebbe ad intaccare la corsa Champions dell’Atalanta, perchè non diretta rivale come nel caso dei club già menzionati in queste settimane.”

SOSPIRO DI SOLLIEVO PER RIBERY, NESSUNA LESIONE. ECCO IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA