SOLO UN MILIONE DAL WOLFSBURG PER MARIO GOMEZ, IL MOTIVO. ECCO QUANTO RISPARMIA LA FIORENTINA

Emerge la verità sul guadagno dalla cessione di Mario Gomez al Wolfsburg

Mario Gomez venduto per sette milioni? No, secondo quanto raccontato da Radio Bruno Toscana la Fiorentina dalla cessione del centravanti tedesco avrebbe guadagnato poco più di un milione di euro dal Wolfsburg, quindi sarebbero molto inferiori rispetto ai 7 milioni riportati dai media tedeschi e circolati nella giornata di ieri. Una parte di quanto versato dal club tedesco, sono andati al Besiktas per l'accordo relativo al prestito dell'anno passato. A questo punto l'unica vera nota positiva da questa cessione sarebbe il grande risparmio sull'ingaggio del calciatore che al lordo costava alla Fiorentina 10 milioni l'anno.