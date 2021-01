Scontro in casa Atalanta per Gomez alla Fiorentina. Tutto possibile, Roma e Lazio dietro i viola

Gomez alla Fiorentina è possibile. Anzi, a dire il vero ad oggi è la soluzione più probabile. Ciò che solo qualche settimana fa sembrava un sogno, adesso siamo vicini ad un qualcosa che può realmente accadere.

In casa Atalanta sono tutti d’accordo sul fatto che l’opzione Fiorentina sia quella migliore, soprattutto perchè la squadra viola (ahinoi) non è in lotta con la squadra bergamasca in classifica e non è dunque rivale per la corsa alla Champions. Motivo per cui Roma e Lazio, che vogliono il giocatore, partono dietro. Ma non è l’unica ragione. La Fiorentina mette sul piatto la cifra che l’Atalanta chiede, 10 milioni.

Pare che anche per Gomez l’opzione Firenze sia migliore rispetto alla destinazione capitale. Anche perchè, l’offerta economica della Fiorentina è nettamente migliore a quella che gli metterebbero sul piatto i due club romani. La società viola offre un biennale (fino a giugno 2023) da 4 milioni di euro netti a stagione. Nessuna ha offerto cifre del genere.

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro di mercato all’Atalanta, presenti Gasperini, il presidente Percassi e il direttore sportivo Sartori. La società atalantina, nonostante sia dalla parte del tecnico, spera ancora nel reintegro del giocatore argentino. Gomez era troppo importante per il gioco della dea e adesso i risultati non sono quelli della scorsa stagione. I due pareggi contro Genoa e Udinese hanno fatto scattare l’allarme a Zingonia, in una stagione senza padroni di livello in campionato, l’Atalanta degli anni scorsi sarebbe stata una seria pretendente al titolo.

Insomma, i pericoli per la Fiorentina sono da una parte Roma e Lazio, dall’altra il desiderio della società atalantina di provare il reintegro. Ma in casa viola sanno che il grande colpo del mercato di gennaio è veramente possibile. Gomez non ha mai messo da parte Firenze e la Fiorentina, lo avrebbe fatto solo in caso di interessamento di Milan e Inter, ma a Milano hanno altri pensieri e altri problemi. Firenze spera.

Flavio Ognissanti

