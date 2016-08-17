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Bild: Gomez è del Wolfsburg, già versati 7 milioni alla Fiorentina

Mario Gomez è praticamente un giocatore del Wolfsburg: questa la certezza del prestigioso quotidiano tedesco Bild, che pochi minuti fa titola: "Gomez, il ritorno dell'anno". Il club biancoverde avrebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 19:18
Bild: Gomez è del Wolfsburg, già versati 7 milioni alla Fiorentina -
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Mario Gomez è praticamente un giocatore del Wolfsburg: questa la certezza del prestigioso quotidiano tedesco Bild, che pochi minuti fa titola: "Gomez, il ritorno dell'anno". Il club biancoverde avrebbe già versato nelle casse gigliate la somma di 7 milioni di euro.

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