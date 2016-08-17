Bild: Gomez è del Wolfsburg, già versati 7 milioni alla Fiorentina
Mario Gomez è praticamente un giocatore del Wolfsburg: questa la certezza del prestigioso quotidiano tedesco Bild, che pochi minuti fa titola: "Gomez, il ritorno dell'anno". Il club biancoverde avrebb...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 19:18
Mario Gomez è praticamente un giocatore del Wolfsburg: questa la certezza del prestigioso quotidiano tedesco Bild, che pochi minuti fa titola: "Gomez, il ritorno dell'anno". Il club biancoverde avrebbe già versato nelle casse gigliate la somma di 7 milioni di euro.