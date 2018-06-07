Il Besiktas tuona: "La Fiorentina ci deve quattro milioni e mezzo di Euro!"

Il club manager del Besiktas, Erdal Torunoğulları, batte cassa nei confronti della Fiorentina. In un’intervista rilasciata ad Haber1903.com rivendica il diritto ad incassare 4.5 milioni per la percen...

Il club manager del Besiktas, Erdal Torunoğulları, batte cassa nei confronti della Fiorentina. In un’intervista rilasciata ad Haber1903.com rivendica il diritto ad incassare 4.5 milioni per la percentuale che avevamo sulla rivendita di Gomez: “Sono rimasto impressionato dalla proposta di 9,5 milioni di euro fatta dal Wolfsburg alla Fiorentina per Mario Gomez . L’ho vista con i miei occhi. Il contratto fatto dai viola con noi era chiaro: abbiamo il diritto di incassare il 50% di quella somma”.

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