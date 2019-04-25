Gomez: "E' un'emozione enorme, volevamo portare Bergamo in finale. La vittoria la dedico..."

Così ha parlato il Papu Gomez ai microfoni della Rai dopo la partita: “E’ un’emozione enorme. Dopo aver eliminato la Juve, l’unico nostro obiettivo era portare la città di Bergamo a Roma. Ultimamente...

Così ha parlato il Papu Gomez ai microfoni della Rai dopo la partita: “E’ un’emozione enorme. Dopo aver eliminato la Juve, l’unico nostro obiettivo era portare la città di Bergamo a Roma. Ultimamente abbiamo presi un po’ troppi gol all’inizio, su questo dobbiamo migliorare.Adesso dobbiamo mettere la testa al campionato per centrare la Champions, poi ovviamente anche alla finale di Coppa Italia. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai miei compagni”.