Gasperini: “La società deve decidere su Gomez. Io penso già all’alternativa. Ilicic non c’entra nulla”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA “Avevamo bisogno di vincerlo e l’abbiamo fatto nel modo migliore oggi. Sicuramente dopo la Champions ci siamo tolti un peso dalla testa, abbiamo fatto tante partite ravvicinate. In questi momento stiamo trovando solidità, abbiamo giocatori adesso che fisicamente stanno molto bene”.

CHAMPIONS “Quest’anno la Champions c’è stata di continuo, ogni settimana. Giocare sempre per ritrovarti il più delle volte squadre fresche in campionato è stato impegnativo e alcune partite siamo stati un po’ sotto tono. Adesso per un paio di mesi avremo la testa al campionato e contiamo di far meglio”.

GOMEZ “Ha giocato tantissimo, c’è la necessità di far ruotare gli uomini. Con questa formula siamo più compatti, oggi poi siamo stati produttivi nel gioco.È stato il giocatore più importante degli ultimi 5 anni. Ci sono delle situazioni che bisogna adattare. Quest’anno in alcune partite era difficile da proporre il suo ruolo da tuttocampista, per la condizione del giocatore e per quella della squadra. Gomez è un grandissimo giocatore, non ho dubbi.

ILICIC “Mi dispiace che lo hanno tirato dentro. Non c’entra niente”.

LEGGI ANCHE: