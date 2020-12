Atalanta-Fiorentina finisce 3-0. I viola crollano a Bergamo, ancora una sconfitta pesante

La Fiorentina è crollata a Bergamo contro l’Atalanta, la quale passa per 3-0. Al 9′ Djimsiti torre per Zapata che sovrasta Pezzella ma Dragowski si salva. Al 19′ Romero su calcio d’angolo impatta bene la palla ma il portiere viola salva ancora. Al 21′ l’unica occasione gigliata della partita, grande assist di Lirola per Vlahovic che libera il tiro ma la palla si stampa sulla traversa. Al 44′ l’Atalanta trova il gol grazie a Gosens, dopo che Zapata ha messo dentro. Il primo tempo termina 1-0 per i nerazzurri.

Al 55′ Malinovskyi calcia la punizione, Milenkovic non salta ed arriva così il secondo gol dei bergamaschi. Al 63′ l’Atalanta fa 3-0. Calcio d’angolo, spizza la palla Djimsiti in area, arriva Toloi che di testa mette in rete. Al 71′ Prandelli costretto a cambiare per precauzione Biraghi dopo che il giocatore viola si è accasciato in campo, al suo posto Barreca. All’86’ gran tiro di Barreca ma Gollini respinge. Un minuto dopo ancora Barreca, tiro-cross ma Gollini non si fa sorprendere. Al 91′ gran tiro di Lammers, devia in angolo Amrabat.

LEGGI ANCHE, AL 71′ BIRAGHI VA KO, PRANDELLI PREFERISCE NON RISCHIARLO. AL SUO POSTO È ENTRATO BARRECA