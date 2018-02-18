Gomez: "Viola una buona squadra, è stata una bella partita. Quando facciamo turnover.."

Ai microfoni di Sky ha parlato l'attaccante dell'Atalanta Alejandro Gomez. Queste le sue parole: "Quando la squadra fa turnover quasi non si sente..

Ai microfoni di Sky ha parlato l'attaccante dell'Atalanta Alejandro Gomez. Queste le sue parole: "Quando la squadra fa turnover quasi non si sente. C'è una chimica nel gruppo per cui chi entra fa bene, oggi l'hanno dimostrato in tanti. "Buona partita, peccato non aver vinto. È stato un buon pareggio contro una bella squadra come la Fiorenrina. Rimonta col Dortmund? Ci crediamo, sappiamo che abbiamo fatto bene là, sono pericolosi ma con il nostro pubblico ce la possiamo fare, se siamo intelligenti a non subire gol. Questa stagione ho avuto sempre qualche infortunio che mi ha impedito di stare al 100% fisicamente. Piano piano sto tornando, meglio così per finire la stagione".