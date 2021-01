Bucchioni conferma: “La Fiorentina vuole Gomez ma il giocatore aspetta società più ambiziose”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato anche delle vicende di casa viola, queste le sue parole:

“Situazione ingarbugliata anche in casa viola per Kouamè. L’attaccante gioca poco, ma lo vuole il Crystal Palace, lo trattano Torino e Verona e ieri sera s’è fatto avanti anche l’Eintracht. La Fiorentina vuole riprendersi i 16 milioni versati al Genoa, ma è difficile trovare un’alternativa per Prandelli. Ieri è stato sondato anche il Papu Gomez che per il momento aspetta offerte, come detto, da società più ambiziose”

