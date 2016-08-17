Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore

La Gazzetta dello Sport conferma, Mario Gomez è ad un passo dal ritorno in Germania

Dal gran rifiuto alla possibile svolta. Dopo aver gentilmente declinato la corte del Wolfsburg per buona parte dell’estate, Mario Gomez sta cambiando idea. Gomez ha cercato di liberarsi a zero, senza buoni esiti. E adesso la riapertura al club tedesco, disposto a pagare il cartellino circa 4-5 milioni offrendo un ricco triennale al giocatore. Nelle ultime ore Gomez avrebbe deciso di tornare sui propri passi e valutare con attenzione l’opzione. La Fiorentina spera nel successo dell’operazione.

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