Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore
La Gazzetta dello Sport conferma, Mario Gomez è ad un passo dal ritorno in Germania
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 10:09
Dal gran rifiuto alla possibile svolta. Dopo aver gentilmente declinato la corte del Wolfsburg per buona parte dell’estate, Mario Gomez sta cambiando idea. Gomez ha cercato di liberarsi a zero, senza buoni esiti. E adesso la riapertura al club tedesco, disposto a pagare il cartellino circa 4-5 milioni offrendo un ricco triennale al giocatore. Nelle ultime ore Gomez avrebbe deciso di tornare sui propri passi e valutare con attenzione l’opzione. La Fiorentina spera nel successo dell’operazione.
La Gazzetta dello Sport