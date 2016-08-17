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Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore

La Gazzetta dello Sport conferma, Mario Gomez è ad un passo dal ritorno in Germania

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 10:09
Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore -
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Dal gran rifiuto alla possibile svolta. Dopo aver gentilmente declinato la corte del Wolfsburg per buona parte dell’estate, Mario Gomez sta cambiando idea. Gomez ha cercato di liberarsi a zero, senza buoni esiti. E adesso la riapertura al club tedesco, disposto a pagare il cartellino circa 4-5 milioni offrendo un ricco triennale al giocatore. Nelle ultime ore Gomez avrebbe deciso di tornare sui propri passi e valutare con attenzione l’opzione. La Fiorentina spera nel successo dell’operazione.

La Gazzetta dello Sport

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