Ufficiale: l'ex difensore viola Facundo Roncaglia va a giocare nell'Osasuna. Arriva dal Celta Vigo

È ufficiale il difensore argentino Facundo Roncaglia passa all'Osasuna. L’ex difensore viola ha scelto di restare nel campionato spagnolo. Ha firmato un contratto fino al 2020.

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2019 14:45

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