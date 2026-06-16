Dalla Spagna riportano: "La Fiorentina ha la concorrenza del Celta Vigo per Ounahi del Girona"

Il giocatore marocchino è un'idea per la Fiorentina ma ci sono altre squadre

Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal quotidiano spagnolo Marca, si preannuncia un vero e proprio duello internazionale per accaparrarsi le prestazioni di Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino, da tempo finito nel mirino della Fiorentina che lo segue con grande interesse per rinforzare la propria mediana, è diventato adesso un obiettivo estremamente concreto anche per il Celta Vigo. Il club galiziano ha deciso di accelerare i tempi per sbaragliare la concorrenza, tanto che tra l'entourage del giocatore e la dirigenza spagnola sono già stati avviati i primi contatti ufficiali per gettare le basi della trattativa.

La volontà del Celta Vigo è quella di sfruttare la propria vicinanza geografica e culturale per trattenere il talento africano in terra iberica, offrendogli un progetto tecnico in cui possa essere fin da subito un punto fermo. Ounahi, d'altronde, conosce già molto bene le dinamiche del calcio spagnolo: il classe 2000 è infatti reduce da un'annata vissuta a livello personale da assoluto protagonista con la maglia del Girona.

Nonostante l'ottimo rendimento individuale del centrocampista, capace di collezionare un bottino di 5 gol e 4 assist in 25 presenze complessive, l'ultima stagione della formazione catalana si è conclusa con l'amara retrocessione nella seconda serie spagnola. Un verdetto di squadra che inevitabilmente spinge il calciatore lontano da Girona, non intenzionato a scendere di categoria e voglioso di riscattarsi subito su palcoscenici più prestigiosi. Resta ora da capire se ad avere la meglio sarà il pressing del Celta Vigo o se la Fiorentina riuscirà a piazzare il rilancio decisivo per portarlo in Serie A.