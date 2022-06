Dalla Spagna, Fiorentina interessata a Galan. Il Celta Vigo vuole monetizzare: serviranno 10 milioni.

Javi Galan è una delle idee per la corsia mancina della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Marca, il Celta Vigo vuole monetizzare con la cessione del terzino pagato lo scorso anno 4 milioni dall’Huesca. Il club spagnolo, infatti, valuta Galan intorno ad una cifra vicina ai 10 milioni. Galan e di Denis Suarez: in particolare, per il terzino, chiederebbe una cifra vicina ai 10 milioni: Fiorentina avvertita.

Dopo l’oblio di Firenze, Simeone è rinato. Arsenal e West Ham si contengono il Cholito