Dalla Spagna riportano: “Fiorentina e Bologna sono in corsa per l’esterno del Celta Vigo Alfon Gonzalez”

In ottica calciomercato iniziano a girare i primi nomi accostati alla Fiorentina per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Uno dei nomi circolati nelle scorse ore è quello dell’esterno spagnolo del Celta Vigo Alfon Gonzalez, come riportato dal portale iberico Fichajes.net, che interesserebbe anche al Bologna di Italiano.

Il giocatore classe 1999 ha siglato 8 gol e 5 assist in 29 presenze in questa stagione che ha significato la definitiva consacrazione dello spagnolo cresciuto nel settore giovanile del Celta Vigo. Il prezzo dell’esterno è relativamente basso infatti si parla di una cifra intorno ai 3 milioni che non sarebbe un ostacolo per la trattativa. Bisognerà vedere in primo luogo se il nuovo allenatore viola vorrà concludere la trattativa in questione.