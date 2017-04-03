Ag. Rossi: "Ha grande tecnica e ora sta bene, vogliamo una big"

Federico Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, parla al Messaggero del futuro del suo assistito che l'estate prossima si svincolerà dalla Fiorentina:“Rossi vuole un club importante per dare il me...

Federico Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, parla al Messaggero del futuro del suo assistito che l'estate prossima si svincolerà dalla Fiorentina:“Rossi vuole un club importante per dare il meglio di sé. Il suo è un calcio molto tecnico, avrebbe più facilità ad esprimersi in una grande squadra che in una medio-piccola. Stiamo cercando l’opportunità giusta. I problemi fisici sono alle spalle: da due anni si allena regolarmente”.