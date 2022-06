TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo

Offerta della Fiorentina per Javi Galán, terzino del Celta Vigo. Il club gigliato per il laterale spagnolo ha messo sul piatto 7 milioni di euro più il cartellino di Bartlomiej Dragowski, portiere polacco che ha un altro anno di contratto: quest’ultimo, è stato valutato circa 3 milioni di euro. Da capire, adesso, se il club galiziano accetterà l’offerta e se Dragowski dirà sì alla società spagnola. Ma intanto la Fiorentina non molla Galan, laterale mancino classe ’94. Lo scrive tuttomercatoweb.com.