Rossi che flop, il Celta Vigo non lo riscatterà. A giugno sarà svincolato, Lazio interessata

A giugno Giuseppe Rossi sarà libero dato che il Celta Vigo ha deciso di non ingaggiarlo dopo questo anno. La Lazio ci sta facendo un pensiero

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2017 10:48

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