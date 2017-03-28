Rossi che flop, il Celta Vigo non lo riscatterà. A giugno sarà svincolato, Lazio interessata
A giugno Giuseppe Rossi sarà libero dato che il Celta Vigo ha deciso di non ingaggiarlo dopo questo anno. La Lazio ci sta facendo un pensiero
Ha già iniziato a lavorare in vista del mercato di luglio, Igli Tare. Muoversi in anticipo per battere ogni concorrenza: questa la strategia cara al ds albanese. Per l’attacco, oltre a Petagna, ecco (ri)spuntare anche il nome di Giuseppe Rossi. Secondo quanto riportato da La Repubblica – nel pezzo di Marco Ercole e Stefano Fiori -, tra le possibilità al vaglio della società biancoceleste c’è proprio l’ex attaccante della Nazionale, che, a meno di clamorosi colpi di scena, si libererà dal Celta Vigo a fine giugno. Un’idea che aveva affascinato la Lazio già a gennaio, quando però non se ne fece nulla. In estate, tutto può accadere. Anche perché, come ammesso dall’agente Federico Pastorello la volontà di Rossi è quella di tornare in Italia: “Sta aspettando la chiamata di qualche club importante che possa aver bisogno del suo talento, in Italia ha tanti estimatori – le parole a “La Politica nel Pallone” su GR Parlamento -. Vediamo cosa succede".
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