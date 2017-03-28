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Ag. Rossi: "È ancora di proprietà della Fiorentina ma non torna a Firenze. In Spagna non gioca"

Non so perché non sta giocando molto in Spagna questo di certo non ci sta piacendo ma in futuro..." così il procuratore di Giuseppe Rossi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2017 18:12
Ag. Rossi: "È ancora di proprietà della Fiorentina ma non torna a Firenze. In Spagna non gioca" -
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Il procuratore di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole: “Probabilmente non sta giocando quanto credevamo ma devo dire che fisicamente sta bene. Ogni volta che il Mister gli da’ fiducia lui risponde bene e quindi fatichiamo a comprendere per quale motivo giochi così poco ma rispettiamo le scelte. Ritorno in Italia? Sono state rifiutate alcune offerte oltre oceano, vuole restare in Europa e tornerebbe volentieri in Italia se ci fosse la possibilità. Stiamo cercando la soluzione migliore. Fiorentina? Tecnicamente il giocatore è in prestito al Celta Vigo, ma è in scadenza di contratto e quindi non siamo più in contatto col club viola. Non tornerà a Firenze”.

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