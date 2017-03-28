Ag. Rossi: "È ancora di proprietà della Fiorentina ma non torna a Firenze. In Spagna non gioca"

Non so perché non sta giocando molto in Spagna questo di certo non ci sta piacendo ma in futuro..." così il procuratore di Giuseppe Rossi

Il procuratore di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole: “Probabilmente non sta giocando quanto credevamo ma devo dire che fisicamente sta bene. Ogni volta che il Mister gli da’ fiducia lui risponde bene e quindi fatichiamo a comprendere per quale motivo giochi così poco ma rispettiamo le scelte. Ritorno in Italia? Sono state rifiutate alcune offerte oltre oceano, vuole restare in Europa e tornerebbe volentieri in Italia se ci fosse la possibilità. Stiamo cercando la soluzione migliore. Fiorentina? Tecnicamente il giocatore è in prestito al Celta Vigo, ma è in scadenza di contratto e quindi non siamo più in contatto col club viola. Non tornerà a Firenze”.