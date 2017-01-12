Anche Rossi ritrova il gol in Copa del Rey e il Celta Vigo manda a casa il Valencia (2-1)

Il ritorno degli ottavi di finale di Copa del Rey sembra portare bene agli ex viola. Infatti, dopo il primo gol messo a segno da Stevan Jovetic con la maglia del Siviglia, anche Giuseppe Rossi ritrova finalmente la via del gol nella vittoria interna del suo Celta Vigo contro il Valencia. In virtù del 4-1 maturato all’andata, la partita di ritorno non può che trasformarsi in una passerella verso i quarti. Ed è proprio in questa cornice che il talento di Pepito torna a brillare per tutti i 90 minuti. L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, ha prima portato in vantaggio i suoi, al 61′, con una precisa conclusione da posizione centrale e, pochi minuti più tardi, ha sfiorato il raddoppio al termine di una bella azione personale. Per Rossi è quindi il terzo gol stagionale nelle 17 presenze collezionate fin qui. Di Araujo al 63′ e Pione Sisto nel recupero le altre reti che hanno fissato il risultato finale sul 2-1.