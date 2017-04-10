Adesso è ufficiale, Rossi si è rotto il legamento crociato, a comunicarlo il Celta Vigo

L'infortunio di ieri aveva fatto allarmare tutti, oggi l'ennesimo Report medico che è una sentenza per Rossi, il ginocchio è rotto

Alla fine il verdetto è arrivato. Ed è il peggiore che ci si potesse aspettare. Giuseppe Rossi ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. A darne l'annuncio è stato il Celta Vigo tramite il proprio sito ufficiale. "Il giocatore ha bisogno di un intervento chirurgico e il periodo di recupero non sarà inferiore ai 6 mesi - si legge nella nota pubblicata dal club -. Il capo dei servizi medici del club, Juan Jose Garcia Cota, opererà Rossi in una data da precisare insieme allo specialista americano che lo operò al ginocchio destro".

L'attaccante azzurro è uscito in lacrime al 35' del match tra il suo Celta Vigo e l'Eibar, dopo aver subito una brutta torsione al ginocchio sinistro, ricadendo a terra in seguito ad uno stacco di testa. La preoccupazione è stata tanta fin dall'inizio anche se il ginocchio interessato non era quello operato più volte in precedenza.

Gazzetta.it