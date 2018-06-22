Dopo Badelj. Ecco i quattro-cinque nomi in lizza. Si guarda in casa Celta Vigo

Secondo Il Corriere dello Sport ci sono diverse alternative per il dopo Badelj. Da Soucek a Skhiri , fino a Pulgar che è il preferito ma costa tanto. Corvino valuta anche Battaglia ( dello Sporting Li...

Secondo Il Corriere dello Sport ci sono diverse alternative per il dopo Badelj. Da Soucek a Skhiri , fino a Pulgar che è il preferito ma costa tanto. Corvino valuta anche Battaglia ( dello Sporting Lisbona e poi Lobotka) e Radoja del Celta Vigo. L’ultimo nome è quello di Rongier, lo scorso anno al Nantes con l’ex viola Claudio Ranieri.