Ultim'ora: intesa totale per Battaglia. A Firenze per una cifra intorno ai 10 milioni

Rodrigo Battaglia e il futuro. Con la Fiorentina che è in pressing e in forcing, anche in queste ore. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'intesa con il centrocampista argentino sarebbe t...

Rodrigo Battaglia e il futuro. Con la Fiorentina che è in pressing e in forcing, anche in queste ore. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'intesa con il centrocampista argentino sarebbe totale ma la questione relativa alle rescissioni e al caos scoppiato in seno allo Sporting Club de Portugal non ha ancora portato i giocatori in regime di svincolo da altre parti, eccezion fatta per Rui Patricio al Wolverhampton. C'è il rischio sanzioni FIFA, se la Federazione non concederà la rescissione ai calciatori e per questo la società viola è in contatto con lo Sporting per Battaglia. L'offerta è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, nell'intorno dei 10 il giocatore potrebbe lasciare Lisbona. E la trattativa sta entrando nella fase decisiva.

Tuttomercatoweb.com