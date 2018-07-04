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A Bola, Battaglia vicino alla Fiorentina. Per lui offerta da 6-7 milioni di euro

Il centrocampista argentino Rodrigo Battaglia è sempre piú vicino alla Fiorentina. Per lui, i viola offrono 6-7 milioni di euro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 10:26
A Bola, Battaglia vicino alla Fiorentina. Per lui offerta da 6-7 milioni di euro -
Rassegna Stampa
Battaglia
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Secondo il portalo portoghese A Bola, la Fiorentina avrebbe puntanto forte il centrocampista argentino Rodrigo Battaglia, ritenuto a tutti gli effetti il sostituo di Milan Badelj. Grazie ai buoni rapporti con lo Sporting di Carlos Freitas, i viola avrebbero offerto una cifra che oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro

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