Tifosi viola a Torino per Sporting Lisbona-Juve: il gemellaggio tra fiorentini e portoghesi continua, contro i bianconeri...

Persiste e si fa sempre più interessante il gemellaggio tra i tifosi della Fiorentina e quelli dello Sporting Lisbona. Ulteriore riprova? La gara di Champions League di ieri sera, all'Allianz Stadium...

Persiste e si fa sempre più interessante il gemellaggio tra i tifosi della Fiorentina e quelli dello Sporting Lisbona. Ulteriore riprova? La gara di Champions League di ieri sera, all'Allianz Stadium di Torino, tra la Juventus ed i portoghesi. Nel settore dei tifosi ospiti, insieme ai supporters lusitani, ecco anche tanti viola in sostegno, con sciarpe e stemmi che si sono mescolati per tutta la gara, come si apprende anche dal profilo twitter del club di Lisbona.