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Lo Sporting incontra la Juventus e nella coreografia mostra lo scudetto della Fiorentina

All'inizio di Sporting - Juventus in Champions League i tifosi portoghesi hanno realizzato uno coreografia all'interno del quale veniva mostrato anche il logo della Fiorentina, in onore di un fortissi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2017 23:42
Lo Sporting incontra la Juventus e nella coreografia mostra lo scudetto della Fiorentina - La coreografia dei tifosi dello Sporting Lisbona
La coreografia dei tifosi dello Sporting Lisbona
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All'inizio di Sporting - Juventus in Champions League i tifosi portoghesi hanno realizzato uno coreografia all'interno del quale veniva mostrato anche il logo della Fiorentina, in onore di un fortissimo gemellaggio tra i tifosi viola e quelli neroverdi

La coreografia dei tifosi dello Sporting Lisbona

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