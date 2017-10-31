Lo Sporting incontra la Juventus e nella coreografia mostra lo scudetto della Fiorentina
All'inizio di Sporting - Juventus in Champions League i tifosi portoghesi hanno realizzato uno coreografia all'interno del quale veniva mostrato anche il logo della Fiorentina, in onore di un fortissi...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2017 23:42
All'inizio di Sporting - Juventus in Champions League i tifosi portoghesi hanno realizzato uno coreografia all'interno del quale veniva mostrato anche il logo della Fiorentina, in onore di un fortissimo gemellaggio tra i tifosi viola e quelli neroverdi