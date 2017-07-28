Viola arrivata a Lisbona: domani contro lo Sporting nel ricordo di Marco Ficini

La Fiorentina è appena atterrata a Lisbona dove, domani (alle 19) affronterà lo Sporting nell'ambito del trofeo "Cinque Violini" e nel ricordo di Marco Ficini, il tifoso viola deceduto lo scorso april...

La Fiorentina è appena atterrata a Lisbona dove, domani (alle 19) affronterà lo Sporting nell'ambito del trofeo "Cinque Violini" e nel ricordo di Marco Ficini, il tifoso viola deceduto lo scorso aprile prima di Sporting-Benfica. Insieme alla squadra ci sono anche Antognoni, Freitas e Cognigni.