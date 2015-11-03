Notizie Ficini Fiorentina

Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto”
01 aprile 2022 09:54
Ficini: "Zurkowski tornerà alla Fiorentina. Vlahovic? Via anche con il rinnovo di contratto"
26 novembre 2021 19:35
Dal Portogallo, omicidio del tifoso viola Ficini a Lisbona, ultrà del Benfica condannato a 4 anni di carcere
30 ottobre 2020 20:06
Famiglia Ficini: "Stop a eventi su Marco, iniziative contro nostra volontà. Prevaricazione e mancanza di rispetto dai tifosi"
27 settembre 2019 17:14
Viola arrivata a Lisbona: domani contro lo Sporting nel ricordo di Marco Ficini
28 luglio 2017 19:13
Fiesole, ultimo abbraccio a Marco Ficini: tutti insieme sabato alle 13
09 maggio 2017 16:39
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