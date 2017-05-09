Labaro Viola

Fiesole, ultimo abbraccio a Marco Ficini: tutti insieme sabato alle 13

La curva Fiesole ha organizzato un ultimo saluto ed abbraccio collettivo a Marco Ficini, il tifoso viola deceduto a Lisbona. Sabato, dalle 13, il ritrovo sarà nei giardini intorno alla stadio, per un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2017 16:39
Fiesole, ultimo abbraccio a Marco Ficini: tutti insieme sabato alle 13 -
News
Fiesole
Lisbona
Ficini
Condividi

La curva Fiesole ha organizzato un ultimo saluto ed abbraccio collettivo a Marco Ficini, il tifoso viola deceduto a Lisbona. Sabato, dalle 13, il ritrovo sarà nei giardini intorno alla stadio, per un pranzo il cui ricavato sarà destinato a finalità benefiche. I tifosi invitano a salutare Marco con striscioni, vessilli e cori.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok