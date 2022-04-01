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Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto”

Quella viola fu un’esperienza breve ma intensa. Alla fine arrivammo terzi, purtroppo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 09:54
Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto” -
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Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto”

Fabrizio Ficini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino, ecco alcuni estratti: “Quando la Fiorentina mi contattò ero contentissimo. Quella viola fu un’esperienza breve ma intensa. Alla fine arrivammo terzi, purtroppo. E dico purtroppo perché se non ci fossero stati l’infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo avremmo potuto sognare fino alla fine. Mettere una toppa alle loro assenze era dura”. 

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