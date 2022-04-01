Ficini: “Arrivai in una Fiorentina da sogno, con Batistuta ed Edmundo avremmo vinto lo scudetto”
Quella viola fu un’esperienza breve ma intensa. Alla fine arrivammo terzi, purtroppo
Fabrizio Ficini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino, ecco alcuni estratti: “Quando la Fiorentina mi contattò ero contentissimo. Quella viola fu un’esperienza breve ma intensa. Alla fine arrivammo terzi, purtroppo. E dico purtroppo perché se non ci fossero stati l’infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo avremmo potuto sognare fino alla fine. Mettere una toppa alle loro assenze era dura”.
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