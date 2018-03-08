"Nel nostro cuore, il vostro dolore. Ciao capitano! Curva Viola insieme nel dolore" così lo Sporting omaggia la Fiorentina

I tifosi dello Sporting Lisbona, legati alla Fiorentina e ai suoi tifosi da uno storico gemellaggio, hanno voluto ricordare Davide Astori con due striscioni prima dell'inizio della sfida con il Vikto...

I tifosi dello Sporting Lisbona, legati alla Fiorentina e ai suoi tifosi da uno storico gemellaggio, hanno voluto ricordare Davide Astori con due striscioni prima dell'inizio della sfida con il Viktoria Plzen: "Astori riposa in pace. Curva viola insieme nel dolore" e "Nel nostro cuore è il vostro dolore. Ciao capitano". Così riporta Tuttomercatoweb.

Ecco le foto dei due striscioni