"Nel nostro cuore, il vostro dolore. Ciao capitano! Curva Viola insieme nel dolore" così lo Sporting omaggia la Fiorentina
I tifosi dello Sporting Lisbona, legati alla Fiorentina e ai suoi tifosi da uno storico gemellaggio, hanno voluto ricordare Davide Astori con due striscioni prima dell'inizio della sfida con il Vikto...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 22:36
I tifosi dello Sporting Lisbona, legati alla Fiorentina e ai suoi tifosi da uno storico gemellaggio, hanno voluto ricordare Davide Astori con due striscioni prima dell'inizio della sfida con il Viktoria Plzen: "Astori riposa in pace. Curva viola insieme nel dolore" e "Nel nostro cuore è il vostro dolore. Ciao capitano". Così riporta Tuttomercatoweb.
Ecco le foto dei due striscioni