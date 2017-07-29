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Sporting Lisbona-Fiorentina, Sanchez lascia la difesa e si riprende la mediana, Zekhnini dal 1'. Kalinic...

Sulle pagine de La Gazzetta dello sport, troviamo le probabili formazioni dell'amichevole di oggi tra Sporting e Fiorentina. Kalinic..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 09:48
Sporting Lisbona-Fiorentina, Sanchez lascia la difesa e si riprende la mediana, Zekhnini dal 1'. Kalinic... - Coreografia per lo Sporting Lisbona
Coreografia per lo Sporting Lisbona
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Sulle colonne de Il Corriere dello Sport non si parla solo di mercato, ma anche di campo e dell’amichevole di stasera contro lo Sporting Lisbona in Portogallo. Il calcio d’inizio è fissato per le 19 italiane e queste, sempre secondo il quotidiano, saranno le probabile formazioni che scenderanno in campo dal 1′:

Sporting Lisbona: Beto, J.Silva, Figuiredo, Coates, Cesar, William, Petrovic, A. Silva, Mattheus, Doumbia, Medeiros. All.: Jesus.

Fiorentina: Sportiello, Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera, Cristoforo, Sanchez, Chiesa, Hagi, Zekhnini, Babacar. All.: Pioli.

Non ci sarà dunque spazio dal 1' per Kalinic che partirà dalla panchina..

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