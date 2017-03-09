Piccini: "Sono fiorentino, ma con la viola ho chiuso. Il motivo..."

Cristiano Piccini, difensore oggi in forza al Betis Siviglia, parla ai microfoni di Tmw Radio: “Sono fiorentino, sono nato a Careggi. I viola hanno vissuto un anno di transizione, sono arrivati giocat...

Cristiano Piccini, difensore oggi in forza al Betis Siviglia, parla ai microfoni di Tmw Radio: “Sono fiorentino, sono nato a Careggi. I viola hanno vissuto un anno di transizione, sono arrivati giocatori nuovi e scoppiati i giovani. Penso a Bernardeschi, ma anche a Chiesa. Mi auguro che l’anno prossimo e i successivi possano essere migliori. Io in viola un giorno? È sempre stato il mio sogno da quando ho iniziato. Purtroppo la vita a volte ti mette davanti ad altre strade e devi esser bravo a scegliere. In quel momento la miglior cosa era venire al Betis e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. La Fiorentina è un capitolo chiuso perché hanno scelto di non puntare su di me in passato, quindi non vedo perché dovrebbero farlo ora”.