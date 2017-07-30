Labaro Viola

Piccini: "Bello affrontare la squadra della mia città, in bocca al lupo per la nuova stagione"

Cristiano Piccini, dopo essere cresciuto nelle giovanili viola, è passato allo Sporting Lisbona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 19:50
Piccini: "Bello affrontare la squadra della mia città, in bocca al lupo per la nuova stagione" -
News
Piccini
Condividi

L'ex esterno della Fiorentina Cristiano Piccini, che ieri ha affrontato da avversario i viola nell'amichevole con lo Sporting Lisbona, ha commentato così su Facebook la gara dell'Alvalade: "E' stato bello incontrare la squadra della mia città, nella quale sono cresciuto. In bocca al lupo per la nuova stagione. Buona immagine della squadra, già pensando alla prima di campionato”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok