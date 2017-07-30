Piccini: "Bello affrontare la squadra della mia città, in bocca al lupo per la nuova stagione"

Cristiano Piccini, dopo essere cresciuto nelle giovanili viola, è passato allo Sporting Lisbona

L'ex esterno della Fiorentina Cristiano Piccini, che ieri ha affrontato da avversario i viola nell'amichevole con lo Sporting Lisbona, ha commentato così su Facebook la gara dell'Alvalade: "E' stato bello incontrare la squadra della mia città, nella quale sono cresciuto. In bocca al lupo per la nuova stagione. Buona immagine della squadra, già pensando alla prima di campionato”.