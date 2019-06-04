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Fiorentina distratta dalla vendita societaria? La Juventus cerca di prendere subito Traorè

Dai contatti forti con la Fiorentina al blitz della Juventus. Hamed Traoré è prepotentemente nel mirino dei bianconeri. Il centrocampista sembrava promesso alla Fiorentina, con cui i contatti sono com...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2019 13:20
Fiorentina distratta dalla vendita societaria? La Juventus cerca di prendere subito Traorè -
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Dai contatti forti con la Fiorentina al blitz della Juventus. Hamed Traoré è prepotentemente nel mirino dei bianconeri. Il centrocampista sembrava promesso alla Fiorentina, con cui i contatti sono comunque in corso. Ma la Juventus sta provando ad anticipare la concorrenza e vuole arrivare al giocatore prima degli altri.

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