Il Borussia Dortmund vuole prendere il talentuoso Traorè dell'Empoli. La Fiorentina dovrà concludere velocemente l'operazione
Secondo il Tirreno, il Borussia Dortmund sarebbe interessato al centrocampista dell'Empoli Hamed Junior Traoré. La Fiorentina si dovrà dare una mossa per concludere l'operazione al più presto.
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2019 13:28
Secondo il Tirreno, il Borussia Dortmund sarebbe interessato al centrocampista dell'Empoli Hamed Junior Traoré. La Fiorentina si dovrà dare una mossa per concludere l'operazione al più presto.